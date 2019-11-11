العراق: الأمم المتحدة والولايات المتحدة تقترح وايران تعمل لمواجهة المتظاهرين...

2019/11/11 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الولايات المتحدة حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد مقترحات قدمتها الأمم المتحدة للخروج من الازمة.

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