عائشة التاج - أعياد وحنين

2019/11/11 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عائشة_التاج وللاعياد رذاذ من الاحزانبراكين اسى ؛تنبثق من ذاكرة الوجدانوحنين جارفلبراءة فرحيلف المجالس والأزقة وكل الأركانقلوب موحدة حول بساطة الاقتساموأطفال يمرحون بجذليقضمون الحلوياتو يعرضون ازهى الملابسعلى الأقرانأطباق ك**** تجمع الأهل والاحبة والجيرانهنا ......والانوحدها البطاقات تتراقص فوق الشاشاتعلى أنغام زائفةومثقلة بالبهتانكلام معلب يخترق ا......

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