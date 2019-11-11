فاضل عباس البدراوي - جمهورية ساحة التحرير الفاضلة

2019/11/11 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاضل_عباس_البدراوي خلال مشاركتي لمرات عديدة، مع المعتصمين والمتظاهرين، في ساحة التحرير، لا أزعم بأنني أتواجد فيها بشكل مستمر، بسبب عامل السن والمرض، لكنني أسجل بعض الملاحظات التي شاهدتها بأم عيني ومن خلال جولاتي في هذه الساحة العظيمة، التي تجسد فيها، السفر النضالي للشعب العراقي طيلة ما يقارب القرن من السنين، في هذه الساحة تُستحضر ذكريات تاريخية مجيدة، من عشرينيات القرن الماضي لحد يومنا هذا، تجمعت فيها، تظاهرات العشر......

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