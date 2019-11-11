مسرور بارزاني يؤكد على أهمية حل القضية الكوردية عبر الحوار

2019/11/11 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الاثنين، رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني في تركيا، مسعود تك، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة ملف القضية الكوردية، وتم التأكيد على ضرورة أن تتكاتف القوى والأحزاب الكوردستانية لحل القضية برؤى موحدة وعبر الحوار والسبل السلمية، وبعيداً عن لغة العنف.

كما جرى التأكيد على أن حل القضية الكوردية بصورة عادلة، يمثل عاملاً رئيساً لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

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