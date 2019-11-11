الناطق باسم القائد العام: اعمال العنف لا تمت الى المتظاهرين السلميين بصلة

2019/11/11 | 17:17

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن مقتل أربعة إرهابيين بضربة جوية قي حوض حمرين بديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة عمليات ديالى نفذ طي

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، ضبطها 90 عبوة ناسفة وحزامين ناسفين في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في

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