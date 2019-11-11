رئاسة الجمهورية تستكمل مشروع قانون الانتخابات الجديد

2019/11/11 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استكملت رئاسة الجمهورية المشروع المقترح لقانون الانتخابات والذي تم ارساله الى رئاسة الوزراء تمهيدا لتوحيد الرؤى وتقديمه الى مجلس النواب.

ونص القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية على تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء و جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، واعتماد نظام الفائز الأعلى على صعيد الدائرة الانتخابية، وتقليل عدد اعضاء مجلس النواب الى مئتين وثلاثة عشر بدلا عن ثلاثمئة وتسعة وعشرين.

وتضمن المقترح ايضا منح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى خمسة وعشرين عاما من اجل اعطائهم فرصة للمساهمة بالنهوض في البلاد.

لمشاهدة النص الكامل لمشروع قانون الانتخابات الجديد اضغط هنا

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