2019/11/11 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار من رئيس اقليم كوردستان بشأن اصلاحات البيشمركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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