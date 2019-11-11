2019/11/11 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازالت قناة "بي بي سي" عربي البريطانية مصدومة للفضيحة التي أثارتها المدعوة رنا خالد العلي بسبب تصرفها السوقي والخارج عن الاداب لدى استضافتها في برنام...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثل هؤلاء يريدون العودة لحكم العراق.. رنا خالد مثالاً) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مثل هؤلاء يريدون العودة لحكم العراق.. رنا خالد مثالاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).