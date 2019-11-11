نصرالله: إبدأوا بنا بمكافحة الفساد.. والقول إن لبنان بلد غير آمن كذبة أميركية

2019/11/11 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أنّه لن يتكلم عن ملف الحكومة اللبنانية لأن النقاشات والمباحثات متواصلة، مؤكدًا أنّ كل الأبواب مفتوحة للوصول الى أفضل نتيجة.

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