رونالدو يسب مدربه

2019/11/11 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكر تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أظهر سلوكاً مشيناً تجاه مدربه ماوريسيو ساري، عقب استبداله خلال مباراة ميلان.

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