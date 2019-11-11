مكتب المرجعية الدينية: لا بد من سلوك طريق اخر اذا لم تكون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قادرة على اجراء اللازم

2019/11/11 | 17:47

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء سعد الحديثي، ‏الإثنين‏ (11‏ تشرين الثاني‏ 2019)، حرص الحكومة على تسليم مشروع قانون تعديل الانتخابات بأسرع وقت الى البرلمان.

وقال الحديثي في حديث لـ(بغداد ال

بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر في نزاهة البصرة، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، عن أسباب صدور أمر قبض بحق المحافظ السابق ماجد النصراوي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إيفادات مزاجية الى دولتي مصر وتركيا لأكثر من مئة موظف في ديوان الم

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