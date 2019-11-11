المرجعية تشدد على رفض التدخل الاجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب

2019/11/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف الاشرف

اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، ان "المرجع الأعلى أكد خلال لقائه رئيسة بعثة الأمم المتحدة في

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