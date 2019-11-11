الخزعلي: بيان البيت الأبيض يكشف عن حجم التدخل الأميركي بالشأن العراقي

2019/11/11 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، بيان البيت الأبيض بشأن إجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر إن ‏تصريح البيت الأبيض كشف عن حجم التدخل الاميركي في الشأن العراقي، وهو دليل على أن مشروع الانتخابات المبكرة هو مشروع أميركي بالأساس تحاول واشنطن فرضه على العراق رغم ان المرجعية الدينية رفضته سابقا عندما أكدت على الانتخابات الدورية.

وأكد الخزعلي أن الكلمة الاخيرة هي كلمة المرجعية المعبرة عن مطالب الشباب المتظاهرين للمطالبة بحقوقهم.

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