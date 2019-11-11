2019/11/11 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ومسعود تك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: ينبغي ان تحل القضية الكوردية بالطرق السلمية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: ينبغي ان تحل القضية الكوردية بالطرق السلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).