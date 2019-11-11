رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني

2019/11/11 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر مصدر في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن بطولة كأس السوبر الإسباني ستقام في المملكة العربية السعودية، في كانون ثان المقبل.

وتتنافس أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو وفالنسيا في النسخة المحدثة من البطولة في الفترة من 8 وحتى 12 كانون ثان المقبل.

وسيقام الدور قبل النهائي والنهائي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، والذي يتسع لحضور 62 ألف متفرج.

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