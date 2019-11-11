أحمد الخميسي - اسمع مني الكلام .. يا مستر .. يا مـدام

2019/11/11 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي تلقت وزارة السياحة عددا من الشكاوي بشأن المرشدين السياحيين الذين ينحون جانبا دورهم في تعريف السياح بالآثار وبالتاريخ المصري، وينهمكون في دعوة السياح إلى اعتناق الاسلام! وقد رأيت ذات مرة مرشدا من هذا النوع خلال رحلة قمت بها، حين ترك المرشد السياحي كل ما يتعلق بالآثار واستغرق بحماسة عبر الميكرفون موضحا لركاب الحافة الأجانب تاريخ غزوة بدر والصحابة الأربعة داعيا الجميع لاعتناق الاسلام.ولا أنسى دهشة ا......

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