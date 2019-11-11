6 قتلى في تفجيرات بالقامشلي السورية

2019/11/11 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل ستة مدنيين على الأقل، اليوم الإثنين؛ جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي، ذات الغالبية الكردية، في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر كردي.

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