منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة العراقية بالكف عن استهداف المتظاهرين واحترام حرية التجمع

2019/11/11 | 18:18

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، الحكومة العراقية بالكف عن استهداف المتظ...





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