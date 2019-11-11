الموت يغيّب لاعب الزمالك السابق علاء علي

2019/11/11 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

غيّب الموت علاء علي، لاعب الزمالك المصري السابق، عن عمر ناهز 31 عاما، الاثنين، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم

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