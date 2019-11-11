خلف: قدمنا طلبات للانتربول ضد عراقيين وأجانب حرضوا على الشغب وإثارة العنف

2019/11/11 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكد المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، انه "شهدنا في الايام الماضية اعمال سلب و

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