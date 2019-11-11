2019/11/11 | 18:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلف: اعمال العنف لا تمت للمتظاهرين السلميين بصلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 18:26.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف: اعمال العنف لا تمت للمتظاهرين السلميين بصلة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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