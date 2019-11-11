ايطاليا: مهمتنا العسكرية في العراق تجسد قيمنا

2019/11/11 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن مهمة بلاده العسكرية في العراق تتمثل في تدريب الجنود العراقيين، معربا عن ثقته بأن هذه المهمة "تجسد جميع قيم" الأجهزة العسكرية الإيطالية.

وقال دي مايو في تصريحات متلفزة: "مهمتنا العسكرية في العراق تتمثل بتدريب القوات العسكرية العراقية التي تقاتل ضد تنظيم "داعش".



نحن هناك مع قواتنا لتدريب الجنود المحليين في مهمة تجسد جميع قيم أجهزتنا العسكرية".

وفي معرض تعليقه على إصابة جنود إيطاليين بجروح بهجوم قرب مدينة كركوك شمالي العراق أمس الأحد، قال دي مايو: "يمكنني أن أخبركم على وجه اليقين بأن جنودنا ليسوا في خطر يهدد حياتهم".

وكشف دي مايو أنه في فترة عيد الميلاد، سيزور كتيبة بلاده في لبنان، وأضاف: "نحن من بين القوى العسكرية الأكثر تقديرا لأننا لا نحمل الكفاءة فحسب، بل نكنّ الكثير من المودة لتلك المناطق".

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الإيطالية أعلنت أمس الأحد، أن خمسة من جنودها أصيبوا بجروح جراء في انفجار عبوة ناسفة خلال مهمة لهم في العراق.

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