زياد عبد الفتاح الاسدي - محاولات تشويه الحراك الثوري في الشارع اللبناني وشعار - كلن يعني كلن -....!!!!

2019/11/11 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الحراك الثوري والمطلبي في الشارع اللبناني الذي إعتقد البعض ظلماً بأنه موجه فقط من الخارج, قد بدأت نتائجه في الظهور مع فتح التحقيق بالكثير من ملفات ورموز الفساد الرئيسية وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق فواد السنيورة ورئيس دائرة الجمارك في مرفأ بيروت وغيرهم, ومن قبلهم رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي والدور حكماً سيطال جميع لصوص الطبقة السياسية الفاسدة من عملاء الغرب والسعودية ومشيخات الخليج الذين يحت......

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