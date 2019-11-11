روحاني: من اصل 25 مليون اسرة ايرانية 18 مليونا محدودة الدخل

2019/11/11 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني بان الحكومة تعتزم تقديم الدعم لـ 18 مليون أسرة محدودة الدخل في البلاد.وفي كلمته اليوم الاثنين في حشد غفير من اهالي مدينة رفسنجان التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرقي ايران، قال روحاني، "سنعلن عن خطة في هذا المجال خلال الايام القادمة، لدعم الاسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية".وتابع "وفقا للاحصائيات والحسابات هنالك في البلاد نحو 25 مليون اسرة، منها نحو 7 ملايين اسرة اوضاعها المعيشية جيدة فيما البقية وهي 18 مليون اسرة فهي بحاجة الى الدعم".من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة علي ربيعي، "ان الخطة سيتم الاعلان عنها يوم الاربعاء المقبل".

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