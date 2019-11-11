2019/11/11 | 18:49

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بغداد اليوم- متابعة

ترامب: بفضل المحاربين الامريكيين مات زعيم داعش ابو بكر البغدادي وخليفته

يتبع.....





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