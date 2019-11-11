انفجارات القامشلي تسفر عن 70 قتيلاً وجريحاً

2019/11/11 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد ظهر اليوم الإثنين، 3 انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 70 شخصاً.

وقد استهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.

من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة الكوردية المحلية (الأسايش) بمدينة القامشلي، إن "الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكوردية".

وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفاً أنه لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جاري البحث عنها.

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