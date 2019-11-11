2019/11/11 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدر مكتب #المرجع_الديني الأعلى في #العراق، #علي_السيستاني، اليوم الإثنين، بياناً عقب لقاء جمع سماحته مع #جينين_هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.وقال بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يطالب بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.. ويرفض التدخل الأجنبي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يطالب بالكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.. ويرفض التدخل الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).