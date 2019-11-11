2019/11/11 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن موعد توزيع رواتب مجلس القضاء باقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 18:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد توزيع رواتب مجلس القضاء باقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد توزيع رواتب مجلس القضاء باقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).