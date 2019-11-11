كوالكوم قد تكون أكدت قدوم هواتف iPhone في العام المقبل مع مودمات 5G

2019/11/11 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع حلول العام 2020، من المتوقع أخيرًا أن تنضم شركة آبل أخيرًا إلى الشركات التي تبنت تكنولوجيا 5G في هواتفها الذكية، فهناك بعض التقارير التي لمحت إلى أننا سنرى أربع طرازات من iPhone تدعم 5G في العام المقبل.



كان من المتوقع إلى حد كبير أن تصل هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات 5G في العام 2021 فقط، ولكن نظرًا لتوصل آبل إلى إتفاقية تسوية مع شركة كوالكوم، قيل أن ذلك يسهل الوصول المبكر لهواتف iPhone المتوافقة مع 5G.

في الواقع، يبدو أن شركة كوالكوم أكدت هذه الشائعات بنفسها.



خلال المؤتمر الذي كشفت فيه عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، صرح المدير المالي لشركة كوالكوم، السيد Akash Palkhiwala بالقول : ” نقطتان مهمتان لرقاقات 5G في العام 2020 “.



ستكون الأولى في الربيع، حيث نتوقع أن تستخدم شركات مثل سامسونج مودم 5G من كوالكوم في هواتفها الرائدة القادمة.

بعد ذلك، لمح السيد Akash Palkhiwala إلى أن هناك دفعة أخرى من الهواتف الذكية ستتبنى تكنولوجيا 5G في الخريف.



في الواقع، هو لم يذكر بصراحة الهواتف التي ستتبنى مودمات 5G، ولكن بالنظر إلى أن آبل تختار بشكل عام إطلاق هواتف iPhone الخاصة بها في خريف كل عام، فلن يكون من المفاجئ إذا كانت شركة كوالكوم تقصد شركة آبل بقولها.

من الممكن أن تشمل تعليقاته أيضًا أجهزة أخرى مثل هواتف Google Pixel التي يتم إطلاقها أيضًا في ذلك الوقت، وأيضًا سلسلة هواتف Galaxy Note Series من سامسونج، لذلك هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن.

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