جهات معروفة مررت سياساتها في احتجاجات لبنان والعراق

2019/11/11 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الباحث السياسي اللبناني قاسم قصير ان هناك جهات معروفة تدير جزءا من الاحتجاجات في العراق ولبنان....

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