مواجهات نارية في السوبر الإسباني وكلاسيكو جديد يلوح بالافق

2019/11/11 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني 2020، التي تستضيفها السعودية عن وقوع أتلتيكو مدريد مع برشلونة في حين يلعب ريال مدريد مع فالنسيا.

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