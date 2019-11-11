البرلمان يستضيف بلاسخارت في الجلسة المقبلة {موسع}

2019/11/11 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاربعاء المقبل، معلناً عن استضافته لمبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.

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