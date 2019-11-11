نائب تكشف عن فساد بصفقات شركة الخطوط الجوية

2019/11/11 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت النائب ماجدة التميمي عن توقيع اتفاقيات وعقود فيها شبهات فساد وهدر واضرار بالمال العام في وزارة النقل / شركة الخطوط الجوية العراقية.

وقالت التميمي في بيان ورد لشفق نيوز "لاحظنا في الفترة الأخيرة استغلال الظروف الحالية التي يمر بها بلدنا لتمرير وتوقيع عقود واتفاقيات فيها شبهات فساد، وسوف تعتبر كافة العقود والاتفاقيات جميعها لاغية بعد تاريخ 2019/10/1 ".

واضافت "نمتلك الكثير من التفاصيل التي سنتخذ بها كافة الاجراءات القانونية ونطرحها على الرأي العام عاجلا".

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