2019/11/11 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم الساهر يعيد نشر أغنيته "شباب العراق" والبعض يربطها بالاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 19:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاظم الساهر يعيد نشر أغنيته "شباب العراق" والبعض يربطها بالاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاظم الساهر يعيد نشر أغنيته "شباب العراق" والبعض يربطها بالاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).