2019/11/11 | 19:29

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وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق

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وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم

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