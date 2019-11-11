بوتين يشارك في قمة بريكس

2019/11/11 | 19:40

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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) التي ستعقد يومي الـ13 والـ14

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