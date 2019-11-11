2019/11/11 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف فريق من الباحثين من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة نانجينغ في الصين، مؤخرا، عن شاشة عرض مبتكرة ورقيقة للغاية ومرنة بما يكفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوشم الذكي.. آخر صيحة في عالم التكنولوجيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوشم الذكي.. آخر صيحة في عالم التكنولوجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).