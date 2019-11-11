هكذا تشن الصحف البحرينية حملتها الاعلامية البغيضة ضد ايران !

2019/11/11 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح المحلل السياسي من بيروت حكمت شحرور في حوار معه في برنامج "قلم رصاص "الذي يبث على قناة العالم ،كيف تشن الصحف البحرينية والسعودية حملتها الاعلامي...

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