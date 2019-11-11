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فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص‎


فرض عقوبات على تركيا بشأن التنقيب قبالة قبرص‎
2019/11/11 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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