فينجر ينسحب من سباق تدريب بايرن ميونخ

2019/11/11 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انسحب المدرب الفرنسي آرسين فينجر، من سباق تدريب بايرن ميونخ، رغم الاتصال الذي جمعه مؤخرًا مع كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني.

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