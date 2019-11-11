زياد بوزيان - رؤى نقدية (8) عن إشكالية اللغة العربية وأدبها في الجزائر

2019/11/11 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_بوزيان 1.10 ـ أتُراه يهدي قومه غير آخر المستنصِرين بالأدب؟كان قد جاءكم بنية صادقة كما يجيئ المخلص، كان قد جاء إلى هذه الدنيا ثم ما فتئ أن مضى كما تمضي سحابة صيف وإلى الآن ظل يستوقفهم عند مقولة " لم أزل جاهلا فيكم" أسوة بأخلاق و تواضع المخلص! لم يلتفت إلى الوراء ذات اليمين وذات الشمال إلا كي يرى بنفسه و يتأكد هل حقا إلى الآن لم يزل جاهلا!؟ فقد أصغى خلفه إلى ما يشبه وقع أقدام فسبحان الله، أكان هناك......

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