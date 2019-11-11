قوة من الرد السريع تتوجه الى ذي قار

2019/11/11 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توجهت قوة من الرد السريع الى محافظة ذي قار، مساء اليوم الاثنين.

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