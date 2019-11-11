كردستان.. تصف أجواء الحوار الدائر بينها وبين بغداد بشأن الموازنة بـ«الإيجابية»

2019/11/11 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشفت حكومة #إقليم_كردستان، عن تواصل الحوار بين حكومتي #بغداد و #أربيل، حول موازنة العام المقبل، واصفةً أجواء الحوار بـ«الإيجابية».وأعرب #جوتيار_عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم، في تصريح […]

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