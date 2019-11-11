برلمانية تركية: 7 أشخاص ينضمون لجيش البطالة كل دقيقة

2019/11/11 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناقشت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، جمزى أك كوش إيلجازدي، تقرير هيئة العمل التركية لعام 2018، مشيرة إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى مستويات قياسية للمرة الأولى.

إيلجازدي أوضحت أن معدلات البطالة في عهد حزب العدالة والتنمية ارتفعت بنسبة 497%، وفقًا للتقارير الحكومية الرسمية، قائلة "في عام 2003 كان عدد العاطلين عن العمل في تركيا 587 ألفًا و479 مواطناً، ولكن هذا العدد ارتفع بنحو 497% خلال حكم حزب العدالة والتنمية".

تقرير هيئة العمل التركية الخاص بعام 2018، والذي ناقشته نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري إيلجازدي، يكشف أن 82% من العاطلين عن العمل من النساء والشباب.

وأوضحت أن سياسات حزب العدالة والتنمية تسببت في ارتفاع نسبة النساء والشباب العاطلين عن العمل بنحو 896%، قائلة إن "من ينتجون سياسات لا تعترف بالمرأة إلا داخل الأسرة، منذ عام 2003، ويقولون إنهم غير ملزمين بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات، تسببوا في زيادة أعداد النساء والشباب العاطلين بنحو 896% في الفترة بين 2003 و2018".

وينتقد نشطاء حصر إردوغان دور النساء في تربية الأبناء.

وأوضحت إيلجازدي في التقرير أن عدد الشباب والنساء العاطلين عن العمل في عام 2003 كان 287 ألفًا و303 مواطنًا، بينما وصل في عام 2018 إلى مليونين و860 ألفًا و989 مواطنًا، مشيرة إلى أن 8 من بين كل 10 يتقدمون لهيئة العمل للبحث عن وظائف من الشباب والنساء.

وأشارت إلى وجود ارتفاع غير مسبوق في طلبات الحصول على تعويضات البطالة، هي الأعلى على مدار 16 عامًا، مبينة ان "عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في عام 2003 كانت 143 ألفًا و155 طلبًا، بينما وصل العدد في عام 2018 إلى مليون و635 ألفًا و111 طلبًا".

وكشفت أن عام 2018 شهد انضمام 7 أشخاص لصفوف العاطلين عن العمل كل دقيقة، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل وفقًا لبيانات هيئة العمل التركية وصل إلى 3 ملايين و509 ألفًا و603 عاطلًا، بينما كان العدد 587 أفًا و479 عاطلًا في عام 2003.

وزاد عدد العاطلين عن العمل في تركيا بمقدار مليون شخص عن العام الماضي، إذ يتجاوز عدد العاطلين الآن 4 ملايين شخص وفق بيانات رسمية.

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