وكالة الطاقة الذرية الدولية تصدر تقريرها عن ايران..ماذا قالت فيه؟

2019/11/11 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين تقريرها الجديد حول ايران بعد الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وعدم وفاء

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