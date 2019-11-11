2019/11/11 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اقيمت مساء اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس السوبر الإسباني، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، في كانون الثاني المقبل.

وشارك في سحب القرعة كل منو، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وجايا لاعب فالنسيا ، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد

واسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين برشلونة واتلتيكو مدريد ، تقام يوم الثامن من كانون الثاني المقبل ، بينما سيلاقي ريال مدريد نادي فالنسيا في التاسع من ذات الشهر ، وتلعب المباريات على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة سعة ٦٢ الف متفرج

وتشهد هذه البطولة مشاركة ٤ فرق لأول مرة تبعا للنظام الجديد، حيث سيلعب برشلونة كبطل لليجا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الفترة من ٨ وحتى ١٢ يناير من كانون الثاني المقبل .

وفي حال نجح ريال مدريد وبرشلونة، في الفوز في نصف النهائي، فسيشهد الدور النهائي كلاسيكو جديد ينتظره عشاق وجماهير الفريقين.

يذكر أن برشلونة هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ب ١٣ مرة مقابل ١٠ مرات لريال مدريد أما أتليتكو فتوج باللقب مرتين، مقابل مرة وحيدة لفالنسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة السوبر تضع برشلونة بمواجهة اتلتيكو مدريد وفالنسيا يلاقي الريال الملكي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة السوبر تضع برشلونة بمواجهة اتلتيكو مدريد وفالنسيا يلاقي الريال الملكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).