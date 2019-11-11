"عشتار كونيكشن" للفنان العراقي فوزي العائدي.. مزيج بين أغان عربية وموسيقى الإلكترو

2019/11/11 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف هذه الحلقة من برنامج ثقافة الفنان العراقي فوزي العائدي للتعرف على مشروعه الجديد "عشتار كونيكشين" وهو عبارة عن صياغة موسيقية جديدة للمزج بين الموسيقى العربية التراثية والموسيقى الإلكترونية.

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