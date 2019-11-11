"الكوردي" يكشف تفاصيل اللقاء مع مظلوم كوباني

2019/11/11 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادي في المجلس الوطني الكوردي محمد اسماعيل

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