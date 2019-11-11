الصدر يهدد أمريكا بتظاهرات مليونية غاضبة اذا تدخلت بالشأن العراقي

2019/11/11 | 20:53

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، إن هنالك اياد خارجية تحاول التأثير على العلاقة الاخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي، داعيا الحكومة العراقية للنظر في مطالب المتظاهرين.

وقال عراقجي

بغداد اليوم _ متابعة

حث نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية على "النظر في مطالب المتظاهرين".

وقال عراقجي خلال لقاء متلفز تابعته "بغداد اليوم"، إن "علاقتنا مع العراق قائمة على اساس تب

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