2019/11/11 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: لن نسمح لأميركا ركوب الموجة وتحويل العراق الى سوريا او ساحة صراع اخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 20:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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